مصر.. الاعتداء على طفلة في "ماكدونالدز" ومدير الفرع: الرحمة دي عند

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أقدم أحد عمال التوصيل للمنازل بمطعم ماكدونالدز الشهير في مصر (فرع العبور)، على التعدي بالضرب والسب لطفلة جلست أمام الفرع تطلب من الزبائن طعامًا لتضورها جوعًا، وهو ما لم يتماشى مع سياسة الفرع.

نشرت إحدى الفتيات تدعى نورهان منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ذكرت فيه أنها كانت تقف أمام فرع مطعم ماكدونالدز بالعبور، وشاهدت عامل دليفري يتعدى على طفلة من أطفال الشوارع، الموجودة أمام المطعم تطلب من الزبائن إحضار بعض الطعام لها، فحاول إبعادها، وعندما اعترضت الطفلة تعدى عليها بالضرب وأسقطها أرضًا.

حاولت الفتاة إيقاف العامل عن التعدي على الطفلة وتركها وشأنها، ووعده أنها ستشتري لها وجبة تغنيها عن الشحاذة والتعرض للاعتداء، لكنه لم يعرها اهتمامًا واستمر في فعلته حتى تمكن من ابعادها بعيدًا عن الفرع.

اعترضت الفتاة على سلوك عامل ماكدونالدز وتوجهت إلى إدارة الفرع، وتقابلت مع مدير الفرع وأخبرته ما حدث، قائلة: دي طفلة.. حرام.. انتوا معندكمش رحمة؟، فرد عليها المدير بقوله: "ملناش دعوة الرحمة دي من عند ربنا"، فتركته وانصرفت.

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