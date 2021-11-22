عامل مطعم ينقذ شابا من موت محقق اختناقا بشطيرة دجاج (فيديو)

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أنقذ عامل في احد مطاعم الوجبات السريعة في ولاية ويسكونسن الأميركية، شابا من موت محقق بعد أن علقت قطعة كبيرة من سندويشة دجاج في حلقة.



وبحسب فيديو صورته الكاميرات الداخلية للمطعم، وتداولته منصات التواصل الاجتماعي، لمح عامل المطعم جوزيف راينهارت، (33 عاما)، الشاب في حالة من الاختناق، بعد أن فشلت محاولاته في اخراج ماعلق في حلقه، ليسارع إلى التدخل.

ولاحظ راينهارت بحسب «صحيفة ديلي ميل» أن الشاب في ورطة ولا يستطيع التنفس، فأمسك به من الخلف وبدأ يرفعه ويرجه بقوة ضاغطا على بطنه لإخراج قطعة الدجاج حيث اندفع على الفور جزء منها خارج فم الشاب وبقي بعض منها عالقا في حلقه وكاد أن يقتله ليتابع أنه استمر في الضغط على بطنه ورفعه على قدميه مرة أخرى للتخلص من ماتبقى من الشطيرة داخل حلق الشاب.

وواصل المنقذ جهوده بينما تراقبه امرأتان في قلق، واحدة منهم هي والدة الشاب وتعمل أيضا في المطعم، وظهر عليها علامات الخوف والحزن على ابنها وهي تراقب مايجري. وعلى الرغم من أن الحادثة قد وقعت في اغسطس الماضي إلى أن مقطع الفيديو لم يتم تسريبه إلا منذ أيام.

يذكر أن عامل المطعم لم يتلقى سابقا أي تدريب، إلا أنه اتبع عملية إسعافات أولية يتم فيها الضغط على البطن لعلاج انسداد مجرى الهواء العلوي بفعل الأجسام الغريبة.

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