ائتلاف ألماني جديد قد يقنن القنب

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

ناقشت الأحزاب الثلاثة المنخرطة في إبرام اتفاق لتشكيل ائتلاف حاكم جديد في ألمانيا خلال محادثات مغلقة أمس، إمكانية تقنين استخدام نبات القنب المخدر لأغراض الترفيه.

وجاء في وثيقة أعدتها مجموعة العمل ذات الصلة، والتي تضم ممثلين عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر: «سنتيح بيع القنب على نحو خاضع للرقابة للبالغين لأغراض الترفيه في منافذ بيع مرخصة».

ووفقاً للوثيقة، التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن هذا من شأنه أن يسمح بمراقبة الجودة، ومنع توزيع مواد ملوثة، وحماية الشباب.

ولم يرد تأكيد من المتحدثين الرسميين للحزب بشأن هذه الخطط. واتفقت الأحزاب الثلاثة على تعتيم إخباري كامل على مفاوضات تشكيل الائتلاف.

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