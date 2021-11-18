طول مجساته 30 مترا.. تصوير أكبر قنديل بحر في العالم (فيديو)

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قام أخصائيون في محمية بحرية بمنطقة الشرق الأقصى الروسي، بتصوير مقطع فيديو أظهر أكبر قنديل بحر في العالم ينتمي إلى أسرة «سيانين» المشعرة.

وحقق الفيديو انتشارا على نطاق عالمي نظرا للضخامة غير المعهودة لمثل هذا الحيوان، وأفاد بيان صادر عن المكتب الصحافي للمحمية:«لأول مرة سجل الفيديو في «محمية أرض النمر»، الفدرالية الروسية أكبر قنديل بحر في العالم يمكن أن يبلغ قطر قبته مترين وله مجسات قد يبلغ طولها 30 مترا».

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