المغرب.. فتاة عشرينية تقتل حبيبها بطريقة بشعة في "سهرة شرب "

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أوقفت قوات الأمن في المغرب، شابة عشرينية، متهمة بارتكاب جريمة قتل، في حق شاب كانت تجمعها به علاقة عاطفية، و5 متهمين آخرين، على صلة بهذه القضية.

وفي التفاصيل، كشفت صحيفة "هسبريس" المغربية أن "مصالح الدرك الملكي بمدينة عين تاوجطات استطاعت توقيف فتاة تبلغ من العمر نحو 20 عاما، من داخل منزل جدتها، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطها في ارتكاب جريمة قتل في حق شاب كانت تجمعها به علاقة عاطفية".

وأفادت "هسبريس" نقلا عن مصادر مطلعة بأنه تم العثور على الضحية، الذي يبلغ من العمر 32 عاما، جثة هامدة داخل شقة سكنية بتجزئة النخيل، بضواحي عين تاوجطات، نتيجة طعنة قاتلة بسكين على مستوى القلب"، لافتة إلى أن التحريات الأولية حول ملابسات وقوع هذه الجريمة كشفت أن 6 أشخاص آخرين، جمعتهم جلسة خمر، بالضحية وخليلته، ليلة ارتكاب الجريمة، مبرزة أنه تم توقيفهم جميعا.

وبحسب الصحيفة، فإن سبب ارتكاب الجريمة يعود إلى نشوب خلاف حاد بين المتهمة والشاب الضحية إثر تحرش الأخير بفتاة كانت تشاركهما جلستهما رفقة باقي الأشخاص.

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