أمريكية تقنع زوجها أنه مصاب بالزهايمر لتستولي على حساباته البنكية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اعترفت سيدة أمريكية بأنها سرقت ما يصل إلى 600 ألف دولار من زوجها على مدى أعوام، بعد إقناعه عن طريق الخداع بأنه مصاب بالزهايمر في محاولة للتستر على ممارساتها.

و تواجه الزوجة (63 عاما) تهما بالسرقة من الدرجة الأولى والتزوير من الدرجة الثالثة، بعد أن سرقت شيكات معاش زوجها، ومدفوعات تعويضاته، والضمان الاجتماعي الممنوح له، وأودعت بعض الأموال في الحساب المصرفي لوالدتها.

ويعود الفضل في اكتشاف السرقة لابنة الزوج، التي أبلغت السلطات لأول مرة عن الاحتيال في مارس 2019، عندما وجدت في المنزل عن طريق الصدفة مستندات تتعلق بإصدار بطاقات ائتمان باسم والدها دون علمه، وادعت أن زوجة أبيها هي من قامت بتزوير الوثائق من أجل السيطرة على شؤونه المالية.

وقالت الشرطة إن الزوجة أقنعت زوجها بأنه مصاب بالزهايمر حتى تنفذ خططها ولا يتابع انخفاض رصيد حسابه البنكي.

ووصل الأمر إلى أنها أقنعته في أحد المرات بعدم دخول البنك لإجراء معاملة مالية، لأن مرضه تسبب في إحراجهما أمام الجميع.

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