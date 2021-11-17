هذا ما يقوله الناس قبل أن يموتوا.. ممرضة توثق كلام المحتضرين

المصدر: ترجمة – الإمارات اليوم

كشفت إحدى الممرضات التي تعاملت مع الكثير من حالات الوفاة، عن أغلب ما يقوله معظم الناس المرضى في اللحظات الأخيرة من حياتهم قبل أن يموتوا، كأن ينادوا على والديهم المتوفين.

وقالت الممرضة وتدعى "جولي"، وهي مسجلة في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، إنها عملت في دار رعاية للمسنين لنحو خمس سنوات، وبحسب صحيفة "ذا صن" تحدثت الممرضة في مقطع فيديو نشرته على "تيك توك" حول الأشياء الطبيعية التي تحدث لمعظم الناس في نهاية حياتهم.

وأضافت الممرضة أن التغيرات في التنفس، والتغيرات في لون الجلد، والإفرازات والحمى، على سبيل المثال لا الحصر، كلها أشياء طبيعية تحدث للمحتضرين.

وتابعت: "هناك شيء يقوله معظم الناس قبل أن يموتوا، وعادة ما يكون عبارة أنا أحبك، أو ينادون والدتهم أو والدهم الذين عادة ما يكونون قد ماتوا بالفعل".

وأشارت إلى أنه في نهاية العمر، إذا كان شخص ما يموت بشكل طبيعي في دار لرعاية المسنين، فإن معظم الناس تظهر عليهم نفس العلامات والأعراض".

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