«الخوانيج ووك» يطلق عروضاً وتخفيضات كل ثلاثاء

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مركز «الخوانيج ووك» بدبي، إطلاق فعالية «زوارة الثلاث»، إذ يتم تقديم مجموعة متنوعة من العروض والتخفيضات والتجارب المميزة والممتعة للزوار كل يوم ثلاثاء، حتى نهاية العام.

ويتميز «الخوانيج ووك» بموقعه الاستراتيجي على مقربة من منطقة الخوانيج، كما يمكن الوصول إليه خلال 15 دقيقة للقادمين من منطقة الورقاء أو مردف وعود المطينة. ويحتضن مجموعة متنوّعة من الأسماء التجارية المحلية والعالمية، ويوفّر خيارات المتاجر والمطاعم والتّجارب الترفيهية المتميزة والمناسبة لجميع الأعمار.

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