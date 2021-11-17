القبض على ياباني احتفظ بجثة والده عاماً في المنزل

المصدر: طوكيو ■ د.ب.أ

ألقت الشرطة في مدينة يوكايتشي بمقاطعة مي اليابانية، القبض على رجل يبلغ من العمر 54 عاماً، للاشتباه في احتفاظه بجثة والده، بعد العثور على رفاته في منزل الأسرة، بحسب ما ذكرته صحيفة «جابان توداي» اليابانية، أمس.

وقالت الشرطة إنه قد تم العثور على جثة والدة الرجل أيضاً داخل المنزل.

وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على المتهم يوم أول من أمس، حيث اعترف بالتهم الموجهة إليه، بأنه أخفى جثتي والديه في المنزل دون القيام بدفنهما حسب الأصول.

وقال المتهم للشرطة إن والده توفي قبل نحو عام، حيث كان يبلغ من العمر وقتها 84 عاماً، بينما توفيت والدته قبل أربعة أيام، موضحاً أنه أبقى على الجثتين في المنزل خوفاً من أن يخسر معاشهما.

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