أسرة سعودية تقيم حفل وداع لوافد هندي بعد مكوثه 38 عاما في القريات

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أقامت أسرة سعودية من محافظة القريات بمنطقة الجوف شمال المملكة، حفل وداع لوافد هندي، كان يعمل إمام مسجد، بعدما قرر مغادرة السعودية بشكل نهائي، بعد مكوثه 38 عاما في ‎المملكة.

وحرصت الأسرة على تقديم الهدايا إلى الوافد الهندي، الذي يدعى الشيخ سعيد، قبل مغادرة السعودية بشكل نهائي، والعودة إلى بلاده حسب صحيفة المرصد السعودية.

ومن جانبه قال الوافد الهندي، إنه حزين على فراق أهالي القريات بعدما قضى معهم نحو 38 عامًا، وهي فترة ليست بالقصيرة، موجهاً في الوقت ذاته الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده.

وقال أحد المواطنين إن الشيخ سعيد يستحق التكريم، لأنه لم يقدم سوى كل خير منذ قدومه إلى السعودية وهو في عمر الشباب، وحتى قرر المغادرة بعد أكثر من ثلاثة عقود.

وتلى الوافد الهندي، آيات من القرآن الكريم، خلال تواجده في حفل وداعه، وسط إشادة من جميع الحاضرين، بحسن خلقه، خلال الفترة التي قضاها في السعودية.



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