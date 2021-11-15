لاعب يترك «العناية المركزة» ليشارك في بطولة العالم للكريكت بدبي

المصدر: دبي ■ الامارات اليوم

تمكن فريق طبي في دبي من علاج لاعب كريكت شهير، وساعده في اللحاق بمباراة مهمة ببطولة العالم للكريكت في دبي. وقال اللاعب، محمد رضوان، الذي لعب شوطاً لافتاً ضد الفريق الأسترالي، في الدور قبل النهائي من بطولة العالم للكريكت في دبي: «تعرضت لإصابة حادة في الصدر أدخلتني المستشفى للعلاج، لكن الفريق الطبي بالمستشفى وفر رعاية طبية فائقة بالعناية المركزة، ما مكنني من الحاق بالمباراة». وكان رضوان، البالغ من العمر 29 عاماً، أفضل هداف لباكستان في الدور قبل النهائي من البطولة، حيث سدد 67 ركضة . وكان رضوان يقول للأطباء في وحدة العناية المركزة: «أريد أن ألعب وأظل مع الفريق».

وتلقى اللاعب الباكستاني علاجه في مستشفى «ميديور» التابع لمجموعة «في بي إس» لخدمات الرعاية الصحية، التي تقدم الخدمات الطبية لبطولة كأس العالم للكريكت في دبي.

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