طارق الشناوي: "عادل إمام ثروة قومية يجب الحفاظ عليها"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نفى الناقد الفني طارق الشناوي خبر اعتزال الفنان المصري عادل إمام.

وأكد الشناوي أن "سبب ابتعاد عادل إمام عن الساحة هو الحفاظ على صحته وخوفه من فيروس كورونا".

وتوقع عدم تقديم عادل إمام أي عمل جديد في شهر رمضان المقبل، واصفا إياه بـ"الثروة القومية التي يجب الحفاظ عليها".

وأكد الناقد السينمائي أن عادل إمام أعلن اعتزال "الأكشن" وليس الفن بشكل عام كما قيل، قائلا: "نحن نعيش عصر الشائعات ولكن تكذيب الشائعات الآن أصبح أسهل بكثير".

وكان آخر أعمال الزعيم السينمائية فيلم "زهايمر"، الذي عرض في العام 2010، وشارك في بطولته كل من: نيللي كريم، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد رزق، ورانيا يوسف، وهو من إخراج عمرو عرفة.

بينما كان آخر أعمال الزعيم التلفزيونية مسلسل "فلانتينو"، الذي طرح في السباق الرمضاني، للعام 2020، وشارك معه عدد من الفنانين، منهم: داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وحمدي الميرغني، وطارق الأبياري، وهدى المفتي، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

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