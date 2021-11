"استعراض وقح من محدثي النعمة".. رجل أعمال يشتري قناعًا لكورونا من الذهب الخالص

مع استمرار انتشار فيروس كورونا، أصبحت أقنعة الوجه الوضع الطبيعي الجديد وجزءًا ضروريًا من ملابسنا اليومية.

ومع مرور الوقت، أصبحت منتشرة وعصرية أيضًا.

واستغل صناع المجوهرات في جميع أنحاء العالم هالجو السائد في العالم وصنعوا أقنعة مرصعة بالذهب والألماس، مما يمنح الأثرياء والمتميزين التباهي بمكانتهم.

وفي هذا الإطار، حصل رجل أعمال هندي على قناع ذهبي مخصص بقيمة تبلغ حوالي 7700 دولار أميركي، ويبلغ وزنه 108 جراماً وصنع بطلب خاص من رجل الأعمال، حيث تم تصنيعه خلال 15 يوماً فقط.

وتباهى رجل الأعمال بأحدث ما يمتلكه ولكن بسبب فضول الناس، اضطر إلى خلعه.

وشاركت الصحفية ريتوبارنا تشاترجي صور القناع وعلقت عليها "ما الغرض من هذا؟".

ورد أحد المستخدمين على الصور قائلاً: "استمر في عرض الثروة المبتذلة دون أي حساسية أو قلق للآلاف الذين فقدوا حياتهم بسبب المرض، بغض النظر عن الثروة التي يمتلكونها أم لا. وأولئك الذين يعانون من الفقر بشكل غير مباشر".

إليك كيف كان رد فعل الآخرين:

وقال رجل الأعمال لصحيفة "أنندابازار باتريكا" البنغالية اليومية إنه مغرم بالمجوهرات وأنه يرتدي عدة سلاسل ذهبية على رقبته وعدة خواتم في كلتا يديه.

وعلقت بوجا برياموفادا عبى "تويتر" قائلة: " استعراض وقح من محدثي النعمة".

What is the purpose of this? pic.twitter.com/Zy4MqIPNCZ