شرطية تحمل على كتفها رجلاً فاقدًا للوعي تثير إعجاب الجميع.. فيديو

غمرت مياه الأمطار الغزيرة معظم أنحاء مدينة تشيناي الهندية، ووسط الهطول المرعب للأمطار شوهدت مفتشة شرطة تنقذ رجلًا ملقى فاقدًا للوعي في مقبرة.

ويُظهر الفيديو، الذي انتشر الآن على نطاق واسع، مفتش الشرطة، راجيشواري، وهي تحمل الرجل على كتفيها وتسير به إلى مستشفى قريب في سيارة.

وتلقى الفيديو إشادة من جميع الجهات بسبب تصرف مفتشة الشرطة، الذي أثار إعجاب الجميع.

ووفقاً للتقارير، كان الرجل مستلقياً في مقبرة بسبب هطول الأمطار طوال الليل.

تم التعرف عليه على أنه أوضايا الذي يعمل في المقبرة ومرض وفقد وعيه.

وبحسب ما ورد، شاركت المفتشة في أنشطة الإنقاذ والإغاثة منذ بداية الرياح الموسمية وقامت بإطعام من لا مأوى لهم كل يوم مع فريقها.

ولقى ما لا يقل عن 14 شخصاً مصرعهم في ولاية تاميل نادو بسبب الأمطار المتواصلة.

