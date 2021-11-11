نجاة أصغر طفل مبتسر في العالم.. ولد قبل 132 يوما من موعده الطبيعي..(فيديو)

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أثارت قصة الطفل كيرتس مينز إهتمام وسائل الاعلام في العالم، وتصدرت قصته منصات التواصل الاجتماعي، حيث ولد في الأسبوع الـ21 من حمل أمه فيه، اي قبل 132 يوما من موعده الطبيعي وأبصر النور وهو يزن 14.8 أونصة فقط، يتمتع بحالة صحية جيدة وبلغ الآن شهره الـ16.

وذكرت شبكة CBS الأميريكية أن مبتسر ألاباما الذي ولد في الأسبوع الـ21 من حمل أمه فيه، أصبح أصغر طفل مبتسر في العالم.

ووفقا للشبكة الاخبارية الاميركية فقد دخل كيرتس مينز موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأصغر طفل مبتسر في العالم.

وقال الدكتور بريان سيمز إن الإحصائيات تظهر أن الأطفال الذين يولدون صغارا بهذا الحجم ليس لديهم أي فرصة للبقاء على قيد الحياة، لكن كورتيس تغلب على الصعاب.

وأشار إلى أن كورتيس نما وصار قوي البنية وخرج بعد 275 يوما من الحاضنة، موضحا أنه احتاج لمساعدة بعض المعالجين لاستخدام فمه وتناول الطعام في الأول.

وأضاف: «نحن لا نعرف ما الذي يحمله المستقبل لكيرتس لأنه لا يوجد شخص آخر مثله.. لقد بدأ في كتابة قصته بنفسه في اليوم الذي ولد فيه، هذه القصة سيقرأها ويدرسها الكثيرون، ونأمل أن تساعد في تحسين رعاية هذه الفئة من الأطفال في جميع أنحاء العالم».

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