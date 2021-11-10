رحيل الفنان أحمد خليل إثر إصابته بـ «كورونا»

المصدر: القاهرة ■ د.ب.أ

توفي الفنان المصري، أحمد خليل، أمس، عن عمر ناهز 80 عاماً، إثر إصابته بفيروس «كورونا»، بعد مسيرة فنية حافلة قدم خلالها قرابة 300 عمل فني. وكانت حالة الفنان تدهورت أمس، بعد إصابته بـ«كورونا» قبل فترة، أثناء تصويره مسلسل «إلا أنا»، الذي يعرض حالياً.

ونعت وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبدالدايم، في بيان، الفنان القدير، وقالت إن الراحل «إحدى أيقونات الفن المصري، ونجح في تجسيد العديد من القضايا الاجتماعية خلال رحلته الفنية الطويلة»، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته. يذكر أن الفنان القدير أحمد خليل من مواليد الدقهلية عام 1941، وظهرت ميوله الفنية مبكرة حتى التحق بفريق التمثيل في المدرسة، ثم بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل، وتخرج عام 1965.

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