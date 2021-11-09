الاردنيون يتداولون فيديو هروب قاتل إربد بصحبة أمه وبيده سلاح الجريمة (فيديو)

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تداولت منصات التواصل الاجتماعي في الاردن، وعلى نطاق واسع، فيديو للمجرم الذي طعن رجلًا واثنين من أبنائه مما أسفر عن مقتلهما، خلال هروبة من مسرح الجريمة، بصحبة والدته، ويظهر الفيديو القاتل وهو يحمل سلاح الجريمة الذي نفذ به جريمته البشعة.

ونشر الصحافي الأردني زياد نصيرات، على صفحته في «فيسبوك»، لقطة لمحاولة القاتل الهروب بمساعدة أمه التي كانت تصاحبه لحظة الهرب؛ بدا واضحًا أنه يحمل سلاح الجريمة بيديه.. لكن تحرك الأجهزة الأمنية إلى موقع الجريمة، أجهض محاولة الهروب؛ حيث تم ضبط القاتل وبحوزته الأداة الحادة.



ونقلت صحيفة «الدستور» الأردنية عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن بلاغًا ورد مساء أمس الاثنين، لمديرية شرطة محافظة إربد بقيام شخص بطعن شخصين ووالدهما في وسط مدينة إربد؛ إثر خلاف سابق بين الطرفين المتجاورين في المسكن.

وأضاف، أن قوة أمنية تحركت على الفور للمكان؛ حيث تم مطاردة الجاني الذي لاذ بالفرار إلى أن أُلقي القبض عليه. وتم ضبط الأداة الحادة المستخدمة في الجريمة؛ فيما تم نقل كل الإصابات للمستشفى والتي نتج عنها وفاة الأبناء الاثنين؛ فيما لا يزال والدهما قيد العلاج، وبوشر التحقيق.

ونقل موقع «نبأ الأردن» الإخباري عن محافظ إربد رضوان العتوم، أن خلفية الجريمة لم تُعرف بعد؛ بينما التحقيقات لا تزال مستمرة مع الجاني. وأشار «العتوم» إلى أن الجاني «ص. أ. ع»، من مواليد 1997، وممنوع من السفر بسبب قضايا مخدرات، ومطلوب في 9 قضايا جنائية سابقة.

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