الجزائر..قتل والدته وشقيقتيه بجرة غاز ومنع محاولات انقاذهن

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

صحت ولاية «تيزي وزو» الجزائرية على جريمة بشعة، تصدرت تفاصيلها منصات التواصل، والصحف المحلية، حيث أقدم شاب على قتل والدته وشقيقتيه، حيث أقدم على قتلهن بطريقة وحشية.

ونقلت صحيفة «النهار» الجزائرية تفاصيل الجريمة التي هزت المجتمع مشيرة إلى أنها «وقعت في البيت العائلي الذي يقم فيه الجاني وضحاياه، إذ قام المتهم باحتجاز والدته وشقيقتيه داخل غرفة واحدة خاصة بنومهن في الطابق الأرضي، وقام بإغلاق الباب عليهن، قبل أن يقوم بتفجير قارورة الغاز، ما أدى إلى مقتل الشقيقتين بموقع الحادث، فيما لفظت والدتهما أنفاسها الأخيرة بالمستشفى في اليوم الموالي للجريمة».

وبعد سمع دوي الانفجار المتبوع بحريق، هرع سكان القرية والجيران إلى مكان الواقعة، حيث حاول ممرض يقطن في الحي المساعدة في إنقاذ الضحايا، غير أن الجاني قام بمنعه والاعتداء عليه بواسطة، بقي الجاني بموقع الحادث يتصدى لكل من حاول المساعدة، قبل أن تتدخل عناصر الشرطة، الذين قاموا بتوقيف الجاني باستعمال صاعق كهربائي، ليتم اقتياده إلى مقر الشرطة للتحقيق.

وكشفت الصحيفة أن «المتهم معروف كونه مدمن مخدرات وخمور وكان كثير المشاكل، خصوصا بعد وفاة والده قبل ثلاث سنوات، كما أنه اعتاد على ضرب شقيقتيه ووالدته وتهديدهما بالقتل حرقا».

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