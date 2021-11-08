"نكدية جداً ونادمان على استضافتها".. إعلامي تونسي يهاجم نيللي كريم والجمهور يرد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

انتقد الإعلامي التونسي، هادي زعيم، الفنانة المصرية نيللي كريم، معبراً عن ندمه لاستضافتها في أحد البرامج التلفزيونية وإجراء حوار معها بعد أن وصفها بـ "النكدية".

وقال هادي زعيم إن الفنانة نيللي كريم تشبه الأدوار التي تقدمها على الشاشة، معلقاً: "نيللي انسانة نكدية جدا جدا.. زي الأدوار اللي هي بتقدمها".

وأشار إلى أنه قبل استضافتها كان يشعر أن النجاح الذي حققته الأدوار التي قدمتها لا يمكن ان ينجح فيها ألا شخص نكدي، بحد تعبيره، متابعاً: "أنا قبل الحوار كنت حاسس إن الأدوار اللي بتقدمها لا يمكن ينجح فيها الا واحدة نكدية، لكن بعد الحوار تأكد من انها نكدية فعلا وتعشق الحزن، وسألتها عن حياتها الشخصية فعرفت من أين هذا كل النكد".

وعبر عن ندمه لاستضافة نيللي كريم وإجراء حوار معها بسبب الطاقة السلبية التي سيطرت عليه لفترة طويلة بعد إجراء الحوار معها، بحد قوله.

وتسبب حديث هادي زعيم في الهجوم عليه من قبل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين ان حديثه يفتقد للمهنية الإعلامية، معتبرين ان الحديث يعد إهانة لنيللي كريم.

وجاءت التعليقات: "حتى لو صحيح هي شخصية نكديه عيب عليه يتكلم على زميله وضيف كان عنده"، "عيب الاعلامي تونسي نيللي فنانة كبير"، "انت عايز تاخد التريند صح"، "انت غير راقي وواعلامي غير مسئول وغير مؤهل اعلاميا انك تطلع عا الناس"، "ونيللى كريم غلطانه إنها وافقت تتكلم مع اشكالك"، "قلة ذوق وقلة مهنيه انك تتكلم عن ضيف عندك كده وانت اصلا مكنتش تحلم انها توافق تظهر معاك"، "اعلامي يجهل اصول المهنة زي كثير غيره".

جدير بالذكر أن الفنانة نيللي كريم قد احتفلت بزفافها على لاعب الإسكواش السابق

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news