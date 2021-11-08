وفاة درامية لأنثى حوت في الثلاثينات لجأت لميناء فرنسي .. صور

المصدر: ا ف ب

جنح حوت يبلغ طوله 19 مترا ووزنه نحو 15 طنا إلى ميناء كاليه في شمال فرنسا حيث نفق، في ظاهرة نادرة في هذه المنطقة الفرنسية الساحلية.

وأوضح رئيس جمعية «كو أورديناسيون مامالوجيك» جاكي كاربوزوبولوس لوكالة فرانس برس أن الحوت «أنثى في الثلاثينيات من عمرها جنحت السبت وكانت مريضة، وكانت لا تزال على قيد الحياة عندما دخلت ميناء كاليه، واقتربت كثيرا من الصخور فنفقت»، واصفا المشهد بأنه «عنيف».

وأضاف «سنجرها بعد ظهر الاثنين لنضعها في منطقة يمكننا فيها صباح الثلاثاء إجراء تشريح لها، ثم نقطعها تمهيداً لحرقها».

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