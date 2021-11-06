جزيرة ياس تتألق في «ديوالي»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

احتفت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، بعيد الأنوار الهندي – ديوالي، والذي يصادف الرابع من نوفمبر من كل عام، حيث أضيئت معالم الوجهة الرئيسة، والمتوزعة في جميع أنحاء الجزيرة، احتفالاً بهذه المناسبة السنوية. وتألق عدد من معالم الجزيرة بأضواء متعددة الألوان، بما فيها عالم فيراري أبوظبي الذي تتزامن هذه المناسبة مع الذكرى السنوية الحادية عشرة لانطلاقه. إلى جانب ياس ووتر وورلد أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي وكلايم أبوظبي، كما تلونت مجموعة فنادق ياس بلازا ودبليو أبوظبي - جزيرة ياس والاتحاد أرينا بألوان متعددة مبهرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news