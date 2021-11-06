كاسباروف: البشر أخطر من الذكاء الاصطناعي

المصدر: لشبونة ■ أ.ف.ب

يبدي أسطورة الشطرنج غاري كاسباروف الذي قارع طويلاً الحاسوب «ديب بلو»، الممهد لتقنيات الذكاء الاصطناعي، قبل أن تهزمه الآلة، قلقه من تجاوزات عمالقة القطاع الرقمي على صعيد حماية الخصوصية، مؤكداً في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» أن انتهاكات البشر أشد خطورة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وجمع معلّم الشطرنج الروسي المتقاعد منذ 2005، أخيراً، في كتاب نشرته شركة «أفاست» المتخصصة في الأمن السيبراني والتي يتولى دور سفير لها، قصصاً امتدت على أكثر من خمس سنوات بشأن التوازن الهش بين الابتكارات التقنية المستمرة، واحترام الحريات في زمن التكنولوجيا الرقمية. ويؤكد أن «تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة، حين ستصبح أكثر تعقيداً، قد تُستخدم في المساعدة على جعل العلاقة بين الإنسان والآلة أكثر فاعلية بكثير».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news