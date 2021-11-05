عالم نفس يطالب بمنع النساء من الزواج حتى يجتزن امتحان مدى فهم الرجل

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

طرح عالم النفس الروسي فيليب ليتفينينكو مبادرة جديدة وغريبة للغاية بشأن إجرات الزواج في الاتحاد الروسي، حيث تدور المبادرة حول ضرورة خوض النساء اجتياز اختبارات رسمية من قبل الدولة حول العلاقات الزوجية وكيفية التعامل مع الرجل.

ووجه الخبير نداءً لرئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، حيث بعث برسالة إلى رئيس مجلس الوزراء في الاتحاد الروسي. كما تم نشر عريضة على الإنترنت تحظر الزواج دون اجتياز امتحان رسمي في العلاقات.

وفقًا لفكرة ليتفينينكو، سيختبر الامتحان مدى فهم المرأة للرجل.

وأكد الأخصائي النفسي أنه خلال اختبار المعرفة، سيتعين على المرأة إظهار مهارات إدارة علاقتها بالرجل.

حتى الآن، حصلت العريضة عبر الإنترنت على 38 توقيعًا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news