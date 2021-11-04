رجل يعتدي على كلب فتتدخل بقرة لإنقاذه.. ومنظمة حقوقية ترصد مكافأة.. فيديو

المصدر: ترجمة : سمير سعيد

عرضت مجموعة حقوق الحيوان (PETA) في الهند (بيتا إنديا) مكافأة تصل إلى 50000 روبية لأي شخص يمكنه تقديم معلومات حول شخص قام بمضايقة كلب، ثم تعرض للضرب على يد بقرة لم يعجبها اعتداء الرجل على الكلب.

وفي الفيديو الذي شاركه على "تويتر" سوزانتا ناندا من "دائرة الغابات الهندية" ومقرها بوبانسوار، شوهد رجل يلتقط كلبًا بقسوة من كلا الأذنين ويضغط على جانبي جمجمة الحيوان.

ويمكن رؤية الكلب البائس وهو يصرخ من الألم مع أصوات خلفية لأشخاص يبدو أنهم لا يفعلون شيئًا لوقف الرجل المسيء.

بعد ذلك، يمكن رؤية بقرة تندفع وتدفع المعتدي على الأرض مما ساعد الكلب على الهرب.

وقالت منظمة "بيتا إنديا" إنها بحاجة إلى معلومات حول الرجل الذي أساء معاملته حتى يمكن أن تقدم ضده قضية لاعتقاله وإدانته.

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