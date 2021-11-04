سجادة مستوحاة من مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ في «دبي للتصميم»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

من المقرر الكشف عن سجادة فريدة من نوعها، مستوحاة من مهمة الإمارات إلى المريخ خلال «أسبوع دبي للتصميم» المقبل، كجزء من معرض المصممين الإماراتيين في نسخته الثانية.

السجادة المعروفة باسم «هلا، مريخ» من عمل شركة التصميم المتخصصة ديزاين ماتر (Design Matter)، وهي القطعة الأولى من مجموعة المفروشات المستدامة من «سلسلة الأمل».وشرحت مؤسسة فريق «ديزاين ماتر»، فابيدا سفر رحمان فابيدا، رحلة الإلهام والإبداع هذه قائلة: «مع وجود الكثير للاحتفال به كدولة، أردنا أن نصنّف كل مشاعر فخرنا وطموحنا وأملنا في منتج يكرّم سنة تاريخية كهذه لدولة الإمارات، لقد أُلهِمنا لتخليد ذكرى مهمة المريخ من خلال فِعل أكثر شيء نجيده، ألا وهو التصميم».

يتميز التصميم بمنحنيات تتدفق بحرية مع أشكال طولية، ويهدف إلى تمييز الخطوط الطبيعية للطبوغرافيا، حيث تلتقي في آخر حدود التكنولوجيا: الفضاء.

يلتف شكل يشبه اليد حول قلب السجادة، ذي اللون الرمادي الذي يمثل المجهول الذي لم يُكتشف بعد. السمة الأخيرة للحداثة مستوحاة من أجنحة «مسبار الأمل»، بينما تدل الخطوط الصفراء الرقيقة على الأمل.

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