العثور على «كليو».. طفلة استرالية اختفت اسبوعين بشكل غامض وشغلت الرأي العام

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت الشرطة الأسترالية العثور على طفلة «4 سنوات» اختفت من مخيم، منذ أكثر من أسبوعين، عثر عليها على قيد الحياة وبصحة جيدة في منزل مغلق. وتحولت قصة الطفلة المختفية إلى قضية رأي عام.

واقتحمت الشرطة منزلا ببلدة تبعد 100 كيلومتر جنوب المخيم صباح اليوم الأربعاء لتجد الطفلة كليو سميث قابعة في إحدى الغرف.

وونقلت «رويترز» عن نائب مفوض شرطة ولاية أستراليا الغربية، قوله إن «أحد الضباط حملها بين ذراعيه قبل أن يسألها ما اسمك؟، لترد عليه إسمي كليو». وأضاف أن السلطات احتجزت شخصا له علاقة باختفائها.

وكانت آخر مرة شوهدت فيها كليو في خيمة أسرتها حوالي الواحدة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي من يوم 16 أكتوبر في مخيم بلوهولز شاكس النائي في ماكلويد، على بعد نحو 900 كيلومتر شمالي بيرث عاصمة أستراليا الغربية. وعندما استيقظ والداها في اليوم التالي، لم يجدا لها أثر.

وكانت الشرطة تخشى أن تكون قد وقعت ضحية جريمة خطف، وعرضت مليون دولار أسترالي مكافأة لمن يقدم معلومات عنها.

وعلق رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في تغريدة على حسابه عبر «تويتر، قائلا:«يا له من نبأ رائع يثلج الصدر.. عثر على كليو سميث وعادت لمنزلها سالمة غانمة». وأضاف:«لقد استجيب دعاؤنا».

وتداول ناشطون عبر«تويتر» صورا لميث، معربين عن فرحتهم بالعثور عليها وبعودتها إلى عائلتها بصحة جيدة.

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