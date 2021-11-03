وفاة المطرب السوري صباح فخري عن 88 عاماً

المصدر: دمشق ■ أ.ف.ب

توفي المطرب السوري صباح فخري، أشهر من غنّى القدود الحلبية والموشحات، صباح أمس، عن عمر ناهز الـ88 عاماً، بعدما «توقف قلبه عن النبض»، على ما أفادت عائلته. وقال نجله أنس فخري: «لقد توفي في دمشق وفاة طبيعية، توقف قلبه عن النبض وغادرنا».

وأضاف: «في قلوبنا حزن كبير، لا أعرف ماذا أقول، إنها خسارة كبيرة للفن السوري». وشدد على أن الراحل «عاش كأسطورة حية، والأسطورة لا تموت، وسيبقى أسطورة حلب وسورية».

واشتهر صباح فخري، المولود عام 1933 بتأدية الموشحات والقدود الحلبية. وكان الفنان معروفاً بوصلاته الفنية الطويلة على المسرح. وحقق فخري الرقم القياسي في الغناء، عندما غنى في العاصمة الفنزويلية مدة 10 ساعات من دون انقطاع عام 1968.

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