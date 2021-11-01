قصة سيارة مهجورة منذ 47 عاما صارت معلما سياحيا في ايطاليا "صور"

المصدر: ترجمة حسن عبده حسن

تحولت سيارة ركنها صاحبها منذ 47 عاما، في أحد شوارع إيطاليا إلى مزار يقصده السياح لإلتقاط الصور التذكارية، وعلى الرغم من زحمة المواقع السياحية الفريدة في إيطاليا، إلا أن هذه السيارة تحولت إلى مكان لابد أن يزوره ضيوف ايطاليا. بحسب صحيفة «ذي ميرور» البريطانية.

الإيطالي أنجلو فريغولنت«94عاما»، قام بركن سيارته «لانسيا فولفيا» موديل 1962 خارج متجر لبيع الصحف كان يديره مع زوجته برتيلا مودولو، في بلدة كونغليانو الايطالية عام 1974. وبعد ذلك تقاعد الزوجان تاركين سيارتهما هناك وبقيت هناك منذ ذلك الوقت حتى أصبحت معلما شهيرا في المنطقة يقصده السياح بعد بقاء السيارة فيها لمدة 47عاما.

ومع تحول هذه السيارة المهجورة إلى نجمة سياحية، قررت السلطات المحلية نقل السيارة وترميمها ثم اعادتها إلى مكانها بعد أن أصبحت جزء من معالم المدينة. وقال أنجلو لصحيفة غازيتينو «كنت أدير متجرا لبيع الصحف تحت المنزل مع زوجتي برتيلا التي تصغرني بعشر سنوات لمدة 40عاما. وعندما افتتحت هذا المتجر كنت أشعر بالسعادة عندما أركن سيارتي أمام المتجر لأني كنت أحمل الصحف في صندوقها ومن ثم أفرغها داخل المحل».

وعندما استقال الزوجان تركا السيارة أمام المتجر لتصبح جزء من معالم المدينة. وبدأ السياح والسكان يلتقطون صور «سلفي» مع السيارة القديمة، لتنتشر صورها انتشرت كالنار في الهشيم في مواقع التواصل الاجتماعي.

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