«دبي ميراكل غاردن» ترحّب بزوارها اعتباراً من اليوم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تبدأ «دبي ميراكل غاردن»، أكبر حديقة للزهور الطبيعية على مستوى العالم، الترحيب بزوارها اعتباراً من اليوم مع بدء موسمها العاشر، الذي سيحظى بإضافات جديدة من مجسمات الزهور التي تضم الحديقة منها أكثر من 150 مليون زهرة ونبتة طبيعية تنتمي لأكثر من 120 نوعاً مختلفاً، بعضها لا يزرع في منطقة الخليج العربي، وتحاكي مجسماتها المصنوعة من الزهور والنباتات عدداً من أشهر المعالم والشخصيات العالمية المُحببة، ما يجعل زيارتها سبباً في إدخال مزيد من البهجة والسعادة على النفوس.

وقال الشريك المؤسس ومصمّم حديقة دبي ميراكل غاردن ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سيتي لاند المطوّر للمشروع، عبدالناصر رحال: «يسعدنا أن نستقبل الزوار مع بدء الموسم العاشر للحديقة ليستمتعوا بمشاهدة الإضافات الجديدة، ونشعر بتفاؤل كبير لتزامن بدء الموسم مع عودة الحياة إلى طبيعتها في دبي، وقد حرصنا على طرح مجموعة مبتكرة من شخصيات (السنافر)، وهي من أكثر الشخصيات المحببة للأطفال، لندخل البهجة على الجميع ضمن أجواء طبيعية وآمنة».

وتقدم الحديقة هذا الموسم مجسمات الزهور لعدد من شخصيات السنافر الفكاهية، تلك المخلوقات الزرقاء الصغيرة خفيفة الظل، حيث ستضم «قرية السنافر» العشرات من منازلها المصممة على شكل «عيش الغراب»، ويمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدة مكوناتها، إضافة إلى هياكل خضراء عملاقة للسنافر معززة بالزهور، مع «ساحة مركزية» تتيح للزوار مشاهدة شخصيات السنافر عن قرب في أجواء تُدخل البهجة على القلوب وسط النباتات والزهور.

ومن الإضافات الجديدة هذا الموسم، ساعة ثلاثية الأبعاد تُعرض للمرة الأولى، إضافة إلى مجسّمات «الصخرة العائمة»، والنافورة، والطاووس المصنوع من الزهور، ومعرضين مستوحيين من شخصيات قصة علاء الدين والمصباح السحري، بمجسم ارتفاعه نحو 15 متراً لشخصية «الجني» و«السجادة السحرية الطائرة»، وتضاف إلى معالم الحديقة المتميزة مثل: مجسمات طائرة A380، وراقصات الباليه، والمدرج، ومسرح العروض الحية، وقلعة الأزهار المتلألئة، وغيرها.

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