طالبان تقتل شخصين بسبب استماعهما إلى الموسيقى خلال زفاف

المصدر: كابول - أ ف ب

قام مسلحون من طالبان بإطلاق الرصاص على مدعوين إلى حفل زفاف بسبب عزف الموسيقى ما أدى إلى مقتل اثنين منهم، وفق ما ذكر مسؤولون محليون وشهود، في عمل دانته حكومة طالبان.

وقال أحد أقارب الضحايا إن مسلحين من طالبان فتحوا النار على حفل زفاف في بلدة سورخود بشرق البلاد بعد أن ضبطوا مدعوين يستمعون إلى الموسيقى الأفغانية، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين.

في كابول، لم يؤكد المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد صحة الواقعة، لكنه أوضح أن طالبان تعارض مثل هذه الانتهاكات.

وأكد أن "التحقيق جار. في الوقت الحالي، لا ندري كيف جرى ذلك"، مشيرا إلى أن الأمر قد يكون "قضية شخصية".

وأضاف خلال مؤتمر صحافي "لا يحق لأحد أن يمنع أحدا عن الموسيقى أو أي شيء آخر، فقط عليه محاولة إقناعه. هذه هي طريقة العمل".

واكد "إذا قام أحدهم بقتل شخص، حتى لو كان من رجالنا، فإن الأمر يعد جريمة وسنحاكمه وعليه مواجهة القانون".

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