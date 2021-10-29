أخيراً.. صيادون يعثرون على "جزيرة الذهب" ويكتشفون كنوزها الأسطورية

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

في خبر رائع، ربما اكتشفت مجموعة من الصيادين أخيرًا موقع مملكة إندونيسية أسطورية تشتهر بكنوزها الذهبية في سومطرة.

كانت المملكة، المعروفة باسم "جزيرة الذهب"، تتباهى بثروة لا توصف اختفت قبل 700 عام.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، كان الصيادون يبحثون عن هذا الكنز المخفي، واكتشفوه أخيرًا خلال الغطس الليلي على نهر موسي بالقرب من باليمبانج في جزيرة سومطرة الإندونيسية، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".

وما عثروا عليه تركهم مذهولين! كان الكنز الدفين يضم أحجاراً كريمة وخواتم ذهبية وعملات معدنية وأجراس رهبان من البرونز.

وكان أحد أكثر الاكتشافات التي لا تصدق حتى الآن هو تمثال بالحجم الطبيعي لبوذا مزين بجوهرة من القرن الثامن، وتبلغ قيمته ملايين الجنيهات الإسترليني.

والجدير بالذكر أن هذه القطع الأثرية تعود إلى حضارة سريفيجايا، وهي مملكة قوية بين القرنين السابع والثالث عشر والتي اختفت في ظروف غامضة بعد قرن من الزمان. ومن المثير للاهتمام أن هذه الإمبراطورية كانت لها علاقة وثيقة جدًا بالهند.

قال الدكتور شون كينجسلي، عالم الآثار البحرية البريطاني، إن اكتشاف هذه الجواهر والتحف كان دليلًا على أن مملكة سريفيجايا لم تكن خيالية.

وقال لصحيفة الغارديان: "في السنوات الخمس الماضية، ظهرت أشياء غير عادية. العملات المعدنية من جميع الفترات، التماثيل الذهبية والبوذية، والأحجار الكريمة، وجميع أنواع الأشياء التي قد تقرأ عنها في قصص سندباد البحار وتعتقد أنها أساطير. إنها حقيقية في الواقع. "

ووفقًا له، كانت هذه الإمبراطورية تُعرف باسم "عالم المياه" حيث اعتاد الناس على صنع واستخدام القوارب الخشبية. ومع ذلك، عندما انتهت هذه الحضارة، غرقت معهم منازلهم الخشبية وقصورهم ومعابدهم.

قال الدكتور كينجسلي أيضًا إنه تم العثور أيضًا على الأواني القديمة، والتي تُظهر مدى التقدم الذي أحرزه الناس في ذلك الوقت.

وأضاف: "بخلاف الاكتشافات المذهلة للذهب والمجوهرات، ظهر في مجرى النهر أطنانًا من العملات المعدنية الصينية وكميات أكبر من الخزف الغارق. تظهر القدور وأدوات القلي وما عاشه الشعب في سريفيجايا. تم استيراد البضائع من الهند وبلاد فارس، كما تم العثور على أرقى أدوات المائدة في عصرها والتي صنعت في أفران الصين الكبرى".

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