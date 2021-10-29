سيدة أمريكية تعاني من الإدمان على التهام جدران البيت ومواد البناء !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت سيدة أمريكية عن معاناتها من إدمان من نوع غريب يتمثل في قيامها بأكل جدران المنازل، وقالت إنها لا تستطيع التوقف عن أكل الجدران.

وقالت السيدة الأمريكية وتدعى نيكول وهي من سكان مدينة ديترويت بولاية ميتشجان، إنها تتناول ما يصل إلى ستة أمتار من جدران المنزل يوميًّا، وأن مجموع ما تناولته من الجدران وما تحتويه من مواد للبناء خلال السنوات السبع الماضية يصل إلى ألف قدم مربع.

ونقلت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية عن نيكول قولها، إن إدمانها الغريب بدأ عندما بدأت تأكل الطباشير الذي يستخدمه المدرسون في الكتابة على اللوح في المدرسة، ثم بدأت تحب رائحة الجدران وملمسها وكل ما يتعلق بها، وبعدها تور الأمر إلى البدء في تناولها.

وأشارت إلى تأكل الجدران في أي مكان دون تمييز، سواء جدران منزلها أو جدران منازل أصدقائها أو حتى جدران منزل جدتها.

وكشفت نيكول أن إدمانها على أكل الجدران خرج عن السيطرة عندما توفيت والدتها قبل خمس سنوات، وأوضحت إنها أبقت إدمانها على تناول الجدران سرًّا عن الجميع فلم يعلم به أحد لأنه أمر يسبب لها حرجًا بالغًا.

وأبلغت نيكول الصحيفة أنها استشارت طبيبة بشأن حالتها، وقد حذرتها من المخاطر الصحية الجسيمة التي تهددها بسبب أكل الجدران، ومنها الإصابة بالسرطان والتسمم والحساسية والانسداد المعوي، وغيرها من الأمراض، وذلك بسبب المواد الكيميائية السامة الموجودة في الجدران والدهانات.

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