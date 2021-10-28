شاهد.. اشتعال سيارة تسلا الكهربائية بعد فقدان السيطرة عليها

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

اصطدم صاحب سيارة تسلا موديل S بعمود بسرعة عالية، في موسكو، وبعد ذلك اشتعلت النيران في السيارة الكهربائية، حسبما أفادت هيئة التفتيش الحكومية لسلامة المرور في موسكو.

وقع الحادث مساء اليوم في الممر 7029، بالقرب من محطة مترو بروكشينو.

ووفقًا للبيانات الأولية، تجاوز السائق بشكل كبير الحد الأقصى للسرعة ولم يتقن التحكم على الطريق المبتلة.

نجا الشاب الذي قاد السيارة الكهربائية، ولم يتبق من السيارة سوى شظايا بعد إطفاءها. وبسبب الحادث أصبح موقع الحادث يعاني شللاً مرورياً.

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