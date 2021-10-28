تدشين روبوت التطهير الذكي في المسجد الحرام

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم، "روبوت التطهير الذكي"، والذي يقوم بعمليات غسيل وتطهير الأرضيات بجودة عالية، ولمدة أربع ساعات دون أي تدخل بشري، كما يستعين في أداء مهامه بكاميرات وحساسات أرضية وعلوية وأحزمة أمان وخاصية قراءة الأجسام الصغيرة والكبيرة لمنع الاصطدام بالأشخاص أو العوائق الأرضية.

ويزن الروبوت الذكي (300) كيلوغرام مع خزان بسعة (68.14) لتراً للماء النظيف (68.14) لتراً للماء من الأرضيات، كما يبلغ عرض عملية النظافة الواحدة (51CM) وعرض مساحة يبلغ (68CM) ويغطي (2045.26) مترا مربعا لكل ساعة عمل وأبعاد ، وسرعة تتراوح من 0 إلى 5 كيلو بالساعة.

ويتميز الروبوت بالشحن السريع والموفر للطاقة، كما جرى تجهيزه بثمان كاميرات تعمل كحساسات ليدر بزاوية (190) تمتد ل(25) متراً، وحساسات لقراءة المنطقة المحيطة بثلاثة اتجاهات على شكل مستطيل، وحساسات لقراءة المنطقة المحيطة باتجاهين.



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