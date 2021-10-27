سيدة أردنية تفقد السيطرة على سيارتها في سوق شعبية (فيديو)

تداولت منصات التواصل الاجتماعي في الأردن مقطع فيديو وثق حادث دهس في سوق المفرق، شمال العاصمة الأردنية عمان.

وذكرت وسائل إعلام أردنية، أن سيدة فقدت سيطرتها على سيارتها داخل سوق لبيع الخضار والفواكه، ما أدى إلى دهس مواطن وإتلاف بضائع وبسطات في السوق.

وحسب مصدر أمني فإن إصابة المواطن متوسطة وتم نقله لمستشفى الملك طلال. وأثارت الحادثة الهلع والفزع بين المواطنين في الشارع.

سيدة تفقد السيطرة على مركبتها، وتدهس عدد من المواطنين في سوق.!#الاردن#المفرق pic.twitter.com/5G0kJBMP8s — رأفت الزعبي (@7PRrKeS07WXEUtk) October 24, 2021

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