«اللص المقنع» في قبضة أردنيين.. إعتاد سرقة ما لايستطيعون الابلاغ عنه

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

استطاع سكان في منطقة الشونة الجنوبية بالأردن، القبض على لص شهير بلقب «اللص المقنع»، نفذ عدد كبير من علميات السرقة على مدى العامين المنصرمين دون أن يتم القبض عليه.

واشتهر اللص بلقب «اللص المقنع»، وكان يسرق بطريقه غريبة، حيث كان يختار المسروقات غير القانونية مثل الأسلحة والمعدات العسكرية غير المرخصة، وغيرها من المقتنيات التي لايستطيع الاهالي الإبلاغ عنها، كما كان يقدم على حرق المنازل التي يقدم على سرقتها لإخفاء آثاره.

وبحسب «سكاي نيوز» التي نقلت عن سكان المنطقة قولهم بعد عامين من السرقات نصب الأهالي كمينا للص وتمكنوا من إلقاء القبض عليه واعترف بقيامه بسرقة العشرات من المنازل.

ولم يتقدم أي شخص للأجهزة الأمنية ببلاغ بسبب طبيعة المسروقات، إلا أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تصور اللص وهو يتعرض للضرب ويرتدي القناع وبجانبه جزء من المسروقات حرك الأجهزة الأمنية لفتح تحقيق بالحادث.

وأعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، أنه يجرى التحقيق في فيديو تم تداوله اليوم وظهر خلاله مجموعة من الأشخاص قاموا بربط أحد الأشخاص والاعتداء عليه، بسبب قيامه بالسرقة بحسب ادعاء المعتدين.

وأكد أنه لم ترد لغاية أية شكوى رسمية متعلقة بذلك الفيديو من قبل المجني عليه، والذي تم تحديد هويته ومكان تواجده وتبين أنه بصحة جيدة وتم استدعاءه للاستماع لأقواله وتحديد كافة المتورطين بالاعتداء عليه لضبطهم وإحالتهم للقضاء لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.

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