تجارب ممتعة في «بلوواترز»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تقدم «بلوواترز»، الوجهة العصرية التي تحتضن عجلة المُشاهدة الأعلى والأكبر من نوعها في العالم «عين دبي»، لسكان دبي وزوارها، مجموعة واسعة من تجارب التسوق والطعام والأنشطة الترفيهية في عطلة نهاية الأسبوع، من بينها زيارة متحف «مدام توسو» الذي يوفر تجربة ترفيهية تفاعلية من نوع جديد كليّاً، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الممتعة على مدار اليوم.

وتستمر أجندة «مهرجان بلوواترز 2021» بتقديم الأنشطة المفعمة بالحيوية حتى 20 نوفمبر، كالعروض الحية وأضواء الأفلام المعروضة في الهواء الطلق، ومختلف المذاقات التي تجلبها عربات الطعام. وسيتمكن محبو الإثارة من الاستمتاع بمجموعة من النشاطات المرحة بمناسبة «هالوين» في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر، بالإضافة إلى فرصة الاحتفال بمهرجان الأضواء «ديوالي» من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل.

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