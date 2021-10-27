انطلاق الدورة 27 لمهرجان دبي للتسوق 15 ديسمبر المقبل

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن انطلاق الدورة السابعة والعشرين لمهرجان دبي للتسوّق في 15 ديسمبر 2021، بمجموعة من الفعاليات المميّزة التي ستمكّن سكّان وزوّار المدينة من الاستمتاع بتجارب استثنائية، تناسب كل أفراد الأسرة، وذلك حتى 29 يناير 2022، بينما يتزامن الحدث المهم مع إقامة معرض «إكسبو 2020 دبي»، وكذلك الاحتفالات باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، وهو ما يعزّز من مكانة دبي كوجهة عالمية مفضّلة للزيارة والتسوّق بما تتمتع به من أعلى درجات الأمان لاستقبال الضيوف من شتى أنحاء العالم، إضافة إلى الأثر الإيجابي المتمثل في تشجيع السياحة الداخلية، وتسريع وتيرة نمو العديد من القطاعات بما فيها الترفيه والتجزئة.

وتعكس الدورة الجديدة لمهرجان دبي للتسوق، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عودة الحياة والأنشطة إلى طبيعتها مع استضافة دبي لمجموعة واسعة من الفعاليات، والحفلات المباشرة، وعروض الطائرات بدون طيار (الدرون)، والألعاب النارية، فضلاً عن التعاون مع أشهر العلامات التجارية، وإجراء السحوبات على جوائز كبرى، وكذلك العروض الترويجية التي تقدمها المتاجر المحلية والعالمية، الأمر الذي يتيح لسكان وزوار دبي فرصة الاستمتاع بتجارب استثنائية طوال فترة المهرجان على مدار 45 يوماً.

ويقدم المهرجان في دورته السابعة والعشرين الكثير من البرامج للاحتفال والفرح من خلال ما يتضمنه من فعاليات وحفلات موسيقية لأشهر النجوم، والعروض المسرحية، والأسواق المتخصصة المؤقتة، والمعارض الحصرية.

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