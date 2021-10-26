إعلان الفائزين في «جائزة حمدان بن محمد للتصوير»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة «إنستغرام» لشهري أغسطس وسبتمبر 2021، حيث كان موضوع مسابقة شهر أغسطس «هندسيّ»، أما مسابقة شهر سبتمبر فكانت بعنوان «بين الماضي والحاضر». وكشفت نسخة شهر أغسطس من المسابقة تميّز الإبداعات العربية في التصوير الهندسيّ من خلال المصور السعودي منير محمد آل حماد، والمصري أحمد عبدالحميد شعبان، والفلسطيني حسن ثابت صادق، بجانب المصور شيجيث أوندن شيرياث من الهند، والمصور محمد أكيب أمجد من بنغلاديش.

نسخة شهر سبتمبر من المسابقة أعلنت تفوقاً مصرياً لافتاً قاده المصور أحمد عبدالحميد شعبان الفائز في المسابقتين على التوالي، بجانب مواطنه المصور المصري خالد سليمان. قائمة الفائزين احتفت أيضاً بالمصورة الأسترالية كارول ميلس نورونها، والمصور التركي أردال ترك أوغلو، والمصور الأوكراني إيفين ساموشينكو.

وسيحصل الفائزون على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة، وستُنشر صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على «إنستغرام» HIPAae، وقد شهدت مسابقة شهر أغسطس استخدام الوسم HIPAContest_Geometry#، بينما تم استخدام الوسم HIPAContest_ThenandNow# لمسابقة شهر سبتمبر.

وقال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: «التصوير الهندسي نوع خاص من الفنون التي لا تنتظر اللحظة المناسبة بل تصنعها يدوياً، وتُصمِّم إطاراتها ثم تُنتج أعمالاً بديعة تعكس فيها جماليات بصرية مجتزأة قد لا يلاحظها المشاهد العادي. قدَّمنا هذه الفرصة لاكتشاف أصحاب هذا النوع من القدرات الفنية، وبالفعل كانت النتائج إيجابية للغاية».

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