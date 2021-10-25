توقيف 5 سعوديين صوروا مشاهد تمثيلية بأزياء نسائية من أجل «السوشال ميديا»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت شرطة المنطقة الشمالية بالسعودية توقيف 5 مواطنين لتصويرهم مشاهد تمثيلية بأزياء نسائية.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، إن «الجهات الأمنية استدعت 5 مواطنين في العقد الثالث من العمر، بعد تصوير مشاهد تمثيلية وهم يرتدون زيا نسائيا بهدف الترويج لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وكسب مشاهدات ومتابعات عالية».

وأشار إلى أن هذا الفعل الذي «يتنافى مع الآداب والأخلاق العامة للمجتمع»، مشيرا إلى أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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