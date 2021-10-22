بيع رفات الديناصور «جون الكبير» في مزاد بأكثر من 7.5 مليون دولار

المصدر: باريس - رويترز

اشترى جامع مقتنيات أميركي، لم يتم الكشف عن اسمه، رفات «بيج جون»، وهو أكبر ديناصور من فصيلة الديناصورات ثلاثية القرون يكتشفه علماء الحفريات على الإطلاق، بمبلغ 6.65 مليون يورو (7.74 مليون دولار) في مزاد بباريس اليوم الخميس.

وقبل أكثر من 66 مليون سنة، كان «بيج جون» يعيش في الأرض في المكان الذي تقع فيه ولاية ساوث داكوتا الآن. وأُطلق عليه نفس اسم صاحب الأرض التي عثر فيها على عظامه.

قال جوان ريفرز ممثل المشتري «يستحوذ عليه جامع مقتنيات أميركي، وهو سعيد للغاية بفكرة ضم قطعة مثل هذه لمقتنياته».

وعُثر على أول قطعة من الهيكل العظمي الضخم في عام 2014. وهذا الديناصور شديد الضخامة إذ يبلغ طول الجمجمة وحدها 2.62 متر ويصل عرضها إلى مترين.

وبحلول 2015، كان العلماء اكتشفوا، بمهارة فائقة، 60 بالمئة من الهيكل العظمي، تشتمل على أكثر من 200 قطعة تم تجميعها معا بصعوبة بالغة في إيطاليا، استعدادا لمزاد باريس.

ويظهر بالجمجمة أثر إصابة، قال باحثون إنها من المحتمل أن تكون نتيجة ضربة من الخلف سددها له ديناصور آخر.



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