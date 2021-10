سكان مانهاتن يصحون على تمثال عملاق لرأس امرأة (فيديو)

فوجيء سكان مانهاتن بتمثال هائل لرأس امرأة تضع سبابتها على شفتيها على طول نهر هدسون.

ويطل الرأس الثلجي الأبيض على منظر شامل للنهر، أمام غابة من المباني الشاهقة في واجهة نيوبورت البحرية.

ويقع التمثال مباشرة على الجانب الآخر من قرية غرينتش، على بعد حوالي 6 كيلومترات من أعلى تمثال الحرية.

وقال مصمم المنحوته العملاقة الفنان جاومي بلينسا: «الماء عندما يتحرك يصدر صوتا خاصا، وخاصا جدا».

وأوضح بلينسا أن رسالة تمثال «روح الماء»، الذي يبلغ طوله 80 قدما (24 مترا)، هي «التزم الصمت واستمع إلى الضوضاء العميقة للمياه التي تتحدث إلينا».

