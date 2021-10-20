محاكمة عجوز ألمانية..«ساعدت في قتل أكثر من 11 ألف شخص»

المصدر: متابعةموقع الامارات اليوم

بدأت في ألمانيا محاكمة امرأة تبلغ من العمر 96 عاما، بتهمة المساعدة في قتل سجناء خلال الحقبة النازية.

وبحسب ما ذكرت شبكة «CNN» الإخبارية، تُتهم المرأة التي أطلقت عليها وسائل إعلام ألمانية اسم «إيرمجارد فورشنر»، بالضلوع في جريمة قتل أكثر من 11 ألف شخص، عندما كانت تعمل سكرتيرة في مكتب قائد قوات الأمن الخاصة بمعسكر شتوتهوف في بولندا، التي كانت تحت سيطرة النازيين في ذلك الوقت. وتزعم التهم بحسب "روسيا اليوم"، أن المتهمة ساعدت المسؤولين النازيين عن معسكر الاعتقال في القتل الممنهج للسجناء، بين يونيو 1943 وأبريل 1945، وفقا للائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة.

وتحاكم العجوز فورشنر أمام دائرة محكمة الأحداث لأنها ارتكبت الجرائم المزعومة في سن المراهقة، وهي واحدة من أوائل النساء اللاتي يخضعن للمحاكمة منذ عقود بتهمة ارتكاب جرائم خلال الحقبة النازية.

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