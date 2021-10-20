تفاصيل طريفة عن هروب مريض "كورونا" نيوزلندي من السلطات

المصدر: د ب ا

تبحث السلطات النيوزيلندية عن مصاب بفيروس كورونا، هرب من العزل مساء أمس الثلاثاء.

وفي نيوزيلندا، ينتقل معظم الأشخاص الذين تثبت إصابتهم بكورونا إلى فنادق تديرها الحكومة للمساعدة في منع انتشار المرض.

وقالت روز كينج، الرئيسة المشتركة للعزل والحجر الصحي إن السلطات مازالت تبحث اليوم الأربعاء عن الشخص الذى وصل مباشرة من المستشفى.

وكان الشخص قد منحته السلطات 10 دقائق للعودة إلى المنزل لفترة وجيزة برفقة الأمن لجلب أغراض شخصية، ورعاية حيوان أليف، وإغلاق منزله، إلا أنه اختفى بعد ذلك.

وسجلت نيوزيلندا البالغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة نحو 4750 إصابة و28 وفاة منذ بدء الجائحة.

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