لص يسرق هاتف صحافي خلال بث مباشر وملايين المصريين يشاهدونه (فيديو)

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تسببت واقعة سرقة هاتف مراسل إحدى الصحف اليومية المصرية خلال بث مباشر ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وانتشر فيديو السارق وشاهده ملايين المتابعين في مصر عبر منصات السوشيال ميديا في وقت قصير، بعدما تمكن السارق من سرقة هاتف مراسل صحيفة "اليوم السابع" أثناء الحديث عن الزلزال.

وقام السارق بعملية السرقة خلال فيديو مباشر من أعلى الكوبري الدائري بجوار منطقة بهتيم في شبرا الخيمة، حيث قام بسرقة الهاتف خلال قيادته دراجة نارية.

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