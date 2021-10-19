إختفاء طفلة سعودية في ظروف غامضة..وحملة على «تويتر» للبحث عنها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

دشن مغردون ونشطاء موقواقع التواصل الاجتماعي، وسم #المفقودة_نوف_القحطاني في محاولة للعثور على طفلة سعودية تدعى نوف القطحاني اختفت في ظروف غامضة، بعدما خرجت من المنزل في حي الموسى بالرياض منذ أكثر من 24 ساعة. مناشدين من رآها أو لديه أي معلومات أن يتواصل مع عائلتها.

وأشار مغردون إلى أن نوف تبلغ من العمر 11 عاما، طولها 155 سم ووزنها 50 كيلوغراما. وتضمن الوسم معلومة ذكرت على لسان والدتها وهي أن الطفلة خرجت من المنزل قبل 24 ساعة من المنزل بحي الموسى بالرياض بغرص رمي القمامة، و لكنها لم تعد.

قال شقيق الفتاة، ثاني القحطاني، إنه تقدم ببلاغ رسمي لمركز شرطة طويق بالمنطقة، وزود الأجهزة الأمنية بكافة المعلومات، داعيا من يعثر عليها أو يعرف أي تفاصيل عنها المساعدة.

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