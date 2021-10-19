عروسان هنديان يصلان موقع زفافهما بإناء طهي بسبب الفيضانات (فيديو)

المصدر: نيودلهي-أ ف ب

جاب عروسان هنديان شوارع غمرتها المياه بسبب الفيضانات في ولاية كيرالا جنوب الهند، داخل إناء طهي ضخم الاثنين للوصول إلى مكان زفافهما.

واستعار العروسان القدر من معبد محلي واستعانا برجلين لدفع القارب الموقت، وحققت صورهما انتشارا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت العروس لقناة "إيجانت" المحلية بعيد الزفاف "لم نكن لنتخيل بتاتا ما حصل خلال الزفاف".

وبينما غمرت المياه مكان زفافهما، كان الزوجان مصممين على عقد قرانهما في حفل صغير.

ويمكن سماع رجل يقول في خلفية أحد مقاطع الفيديو "كان ينبغي علينا حجز قارب بدلاً من سيارة".

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن العروسين يعملان في مجال الرعاية الصحية. وأظهرت صور سيارات وحافلات غارقة في مياه الفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة على ولاية كيرالا خلال الأيام الأربعة الماضية.

وقالت حكومة الولاية إنها أجلت آلاف الأشخاص وأقامت أكثر من 100 معسكر إغاثة.

في عام 2018، قتلت الفيضانات ما يقرب من 500 شخص في مختلف أنحاء ولاية كيرالا.

وتسببت الفيضانات والانزلاقات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في مقتل ما لا يقل عن 27 شخصا في مختلف أنحاء الولاية.

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