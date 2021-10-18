ألمانيا.. لعبة مكعبات تسبب الهلع وإطلاق عملية أمنية واسعة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أثارت لعبة مكعبات في يد مراهق جالة من الهلع، في بلدة ألمانية، وتسببت بإطلاق عملية أمنية واسعة شاركت فيها الشرطة الاتحادية.



وأفاد موقع «دوتشي فيلا» الألماني أن مراهقا تسبب في إطلاق عملية أمنية واسعة النطاق في ألمانيا بعدما ظن صاحب مطعم أن البندقية اللعبة التي يحملها سلاحاً حقيقياً.

وأبلغ شاهد الشرطة أنه رأى فتى يبلغ من العمر 15 عاماً يرتدي زياً مموهاً ويحمل بندقية -على ما يبدو- ويتجول في بلدة لينداو بجنوب ألمانيا.

وقال ضابط من شرطة لينداو لصحيفة «لينداور تسايتونغ»: «بالطبع كان علينا الذهاب على الفور». وأفادت تقارير إعلامية بأن عدة سيارات دورية وعدداً من رجال الشرطة الاتحادية هرعوا لإيقاف الفتى.

وذكرت وكالة الأنباء النمساوية أنه تبين أن الفتى، الذي لم يذكر اسمه، لم يكن يحمل سلاحاً حقيقياً وإنما لعبة من قطع المكعبات.



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