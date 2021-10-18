مصر: الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ للطبيب المتهم في واقعة "الممرض والكلب"

المصدر: القاهرة - متابعات

قضت المحكمة الاقتصادية في مصر، اليوم الاثنين، بقبول استئناف الطبيب عمرو خيري، على حكم حبسه سنتين وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، بتهمة التنمر على الممرض عادل سالم، وطلبه منه "السجود لكلب" وقررت حبسه سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 100 ألف جنيه، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الآخرين بالحبس لمدة سنة واحدة مع الإيقاف وتغريم كل منهما مبلغ 50 ألف جنيه.

وقالت صحيفة "الأهرام" المصرية إن المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أحال ثلاثة متهمين في الواقعة إلى محكمة الجنايات، محبوسين، بتهم التنمر على الممرض عادل سالم، بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه، حيث أمروه بالسجود إلى «كلب» يملكه الدكتور عمرو خيري رئيس قسم العظام في مستشفى جامعة عين شمس، المتهم الرئيسي، مستغلين ضعف الممرض وسلطتهم عليه، بقصد تخويفه، ووضعه موضع السخرية، والحط من شأنه في فيديو متداول على نطاق واسع على صفحات التواصل الاجتماعي.

وأسندت النيابة العامة الدليل على الدكتور عمرو خيري، وبينت التحقيقات أن الجناة خرجوا على المبادئ والقِيم الأسرية داخل المجتمع المصري، وانتهكوا حرمة حياة الممرض عادل سالم الخاصة، بنشرهم فيديو يتضمن السخرية منه عن طريق الشبكة المعلوماتية، ما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، وشاهدت النيابة العامة مقطع فيديو واقعة التنمر، وأقر المتهمون بصحة ظهورهم فيه.

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