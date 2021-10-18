منتج «باب الحارة»: مستمرون إلى أن يتحدث أبطاله بـ«الموبايل»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشف المنتج السوري محمد قبنض صاحب شركة «قبنض» للإنتاج الفني أنه ينوي الاستمرار بإنتاج أجزاء جديدة من مسلسل البيئة الشامية «باب الحارة» حتى يستطيع أبطاله التحدث بالهاتف النقال.

وكشف قبنض في لقاء ببرنامج «شو القصة» الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، أن خلافه مع الفنان ياسرالعظمة وقع بعد مرايا 2011 بسبب عدم وصول المستحقات المالية للفنانين، رغم أنه دفع المبلغ المالي مسبقاً للعظمة حتى يتصرف بأريحية، مشيراً إلى أنه تم اللجوء إلى القضاء وكسب القضية وأخذ مستحقاته المالية كاملة، قبل أن يتنازل عنها فيما بعد.

ولفت قبنض أن خلافه مع الفنان حسام تحسين بك يعود بسبب مسلسل «الكندوش» بعدما عرض عليه نص العمل في وقت سابق، إلا أن قبنض عرض العمل على ثلاثة أشخاص لتقييمه وتبين أن نص العمل عادي وليس مهماً، فتركه لديه دون تنفيذه، إلا أن تحسين بك قام باسترجاعه لوجود عروض إنتاجية ضخمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news